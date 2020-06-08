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Новый глава комитета по промышленности Соловейчик не стал разбираться с переносом АБЗ-1 в Ольгино

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Власти Петербурга охотно отчитываются о решении мнимых экологических проблем, но когда дело касается реальной опасности для природы и здоровью людей, то комитеты правительства начинают заниматься перекладыванием ответственности друг на друга.

В воскресенье, 7 июня, жители Приморского района Петербурга забили тревогу – вода в Нижнем Буферном пруду «окрасилась в цвета цемента». Историю моментально подхватили городские СМИ и природозащитные интернет-порталы. В связи с поднявшимся шумом комитет по природопользованию оперативно отчитался, что это результат работ по очистке дна, поднявшаяся взвесь не представляет опасности и вскоре осядет.

Тем временем несколькими километрами западнее вскоре может разразиться настоящая экологическая катастрофа, но власти города не спешат обращать внимание на опасность. Может быть уничтожена экосистема Юнтоловского заказника из-за переноса в прилегающую промзону Конная Лахта асфальтового завода АБЗ-1.

На сегодняшний день АБЗ-1 располагался в Коломягах и относится к разряду самых токсичных предприятий города – II класс опасности. Ещё в 2018 году депутат Заксобрания Марина Шишкина представила общественности результаты исследований, которые зафиксировали в окрестностях завода превышение нормативов содержания фенола в воздухе в 42 раза. Жители окрестных домов годами добивались переноса здания.

В итоге руководство завода сообщило о планах по переносу производственных мощностей. Вот только выводить завод планируется в Конную Лахту, с которой непосредственно соседствуют садоводства, Юнтоловский заказник, лесопарк, а также недалеко расположены водоочистные сооружения петербургского «Водоканала». Местные жители собственными силами пытаются бороться с предстоящим строительством завода, однако их численность не сравнима с численностью жителей спального района в Коломягах. Вероятно, именно на это и был расчёт руководства АБЗ-1.

Правительство Петербурга также пустило ситуацию на самотёк. Накануне одна из активисток передала ответ на её просьбу о помощи от главы комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика. В письме сразу указано, что запрос активистки перенаправлен в комитет по природопользованию, однако свой комментарий Соловейчик всё же дал. Он уверяет, что площадка для строительства расположена на «значительном удалении», и сам же указывает, что удаление составляет всего 500 метров.

Соловейчик занял свой пост только в феврале. Но, судя по его ответу, устанавливать доверительный контакт с петербуржцами он не намерен, предпочитая отписки. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации на месте, выслушать мнения тех, кому предстоит непосредственно жить рядом с опасным заводом, он просто переложил ответственность за принятие решения на другое госведомство, даже запрос активистки перенаправил в другой комитет.

Таким образом, речь идёт уже не о проблеме жителей МО «Лахта-Ольгино», но о профпригодности главы комитета, отвечающего за экономическое развитие всего Петербурга. Встаёт серьёзный вопрос, не станет ли постройка опасных производств вблизи рекреационных зон нормой при новом главе комитета по промышленности Кирилле Соловейчике?

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