Смерть от отёка мозга: как «АБЗ № 1» уничтожит птиц в ООПТ «Северное побережье Невской губы»

Уникальная экосистема «Северного побережья Невской губы»

Северный берег Невской губы – особый природный объект Петербурга, примыкающий к Финскому заливу, с уникальной экосистемой. На территории ООПТ находится лесной массив с большим количеством старовозрастных дубов, широколиственных древесных пород, елей, берёз и других деревьев. К заказнику прилегает акватория Финского залива, имеющая свои особенности. Мелководья залива богаты тростниковыми зарослями, образующие многокилометровые массивы и уходящие вглубь залива. Из-за строительства дамбы в Невской губе северный берег также порос камышом.

Наличие старовозрастных участков леса, близость к водному объекту с порослями камыша и тростника создали уникальную орнитофауну, удобную для гнездования и отдыха птиц. Территории ООПТ «Северное побережье Невской губы» являются наиболее обширными гнездовыми местообитаниями по площади и протяженности, в том числе потому, что заказник является исторически сложившимся местом для стоянок птиц, совершающих осенние и весенние перелеты по Беломоро-балтийскому миграционному пути. В заказнике обитают: хохлатая чернеть, кряква, свиязь, чирок-свистунок, камышовая овсянка, чомга, красноголовых нырок, погоныш и другие виды, количество которых исчисляется десятками. В летний период здесь можно увидеть до 80 видов птиц из 9 отрядов, а в период сезонных миграций (осенью и весной) число околоводных и водоплавающих птиц может превышать 100 видов.

Однако орнитофауне ООПТ может быть нанесён серьезный вред за счёт усиливающегося давления антропогенного фактора. Зона вокруг заказника активно застраивается заводами, небоскрёбами, дорогами, домами и другими инфраструктурными объектами, что оказывает пагубное влияние на птиц. Уничтожаются места размножения, кормовые биотопы, усиливается шумовое воздействие, загрязняются вода и воздух.

Экосистема разрушается, а видовая бедность приводит к доминированию эврибионтных животных (организмы, способные существовать при изменениях среды обитания), вымиранию редких птиц.

Загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы и воды, оказывает наиболее пагубное воздействие. С подобной проблемой уже столкнулись в ООПТ «Южное побережье Невской губы», и заказник «Гринпис» внёс в Красную книгу природных территорий из-за угрозы его уничтожения. Нечто подобное может произойти с «Северным побережьем Невской губы», так как власти Петербурга планируют строительство вблизи заказника асфальтобетонного завода, имеющего второй класс опасности.

Выбросы, вызывающие отёк мозга у птиц

СМИ ранее сообщали, что в районе 3-й Конной Лахты власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность размещения проблемного предприятия из Коломяг – «АБЗ № 1», что негативно скажется на окружающей среде. Производящий асфальт и бетон завод имеет низкокачественные очистные сооружения и загрязняет выбросами атмосферу, которые в Конной Лахте по округе распространит ветер, в том числе с Финского залива.

Ожидается, что окружающая среда будет загрязнена неорганической пылью с диоксидом кремния, оксидами углерода и азота, диоксидом серы, этилбензолом, фенолом и другими химвеществами. «ЗакС.Ру» сообщал, что еще в 2018 году произведенные в Коломягах замеры ПДК химикатов в воздухе показали, что в атмосфере превышено содержания фенола в 42,4 раза, а этилбензола – в 6,2 раза.

Фенол, этилбензол, диоксид серы и прочие выделяющиеся при промышленном производстве вещества негативно влияют на респираторную систему и иные органы у птиц, вызывая смерть. В зависимости от количества вредных веществ в атмосфере, гибель может быть мгновенной или с небольшой задержкой в несколько дней.

В России ранее фиксировались случаи массовой гибели птиц, подвергшихся воздействию промышленных предприятий. Так, в конце 2019 года в Рязани был замечен «птицепад» – были обнаружены десятки мёртвых тушек. Экоактивисты из организации «Дышим чистым» отвезли несколько погибших особей на экспертизу кандидату биологических наук, судебному ветеринарному эксперту и орнитологу Владимиру Романову. Вскрытие показало, что птицы погибли из-за влияния гемолитического яда – через дыхательную систему в организм попал фенол и диоксид серы. Отравление привело к отеку мозга, поражению легких и повреждению других органов.

Схожая ситуация в ноябре 2019 года фиксировалась в Липецке и Ельце, о чем сообщало издание Readovka. Галки, вороны, голуби, грачи падали замертво прямо с деревьев, что вызвало беспокойство местных жителей. Согласно официально данным, птицы погибли из-за отравления гидроксикумарином – ядом для крыс и мышей. Однако местные жители и экоактивисты считают, что «птичий мор» вызвал промышленный комплекс НЛМК. В апреле 2020 года в Новомосковске (Тульская область) жители тоже обратили внимание на массовую гибель птиц. Причиной смерти могли стать вредные выбросы с заводов.

Птичий мор по аналогичному сценарию ожидает птиц, гнездящихся и отдыхающих на территории ООПТ «Северное побережье Невской губы», считают эксперты. Высока вероятность, что образованный «АБЗ № 1» смог и выброс токсичных химикатов спровоцируют «птичий мор», уничтожив уникальную орнитофауну заказника. Более того, под угрозой гибели окажутся те птицы, которые прилетают в заказник в рамках миграции по Беломор-балтийскому пути. На потенциально опасную ситуацию, представляющую угрозу как петербуржцам, так и ООПТ с их «населением», нужно обратить внимание уже сейчас.

Ранее в СМИ сообщали, что появление АБЗ № 1 в МО «Лахта-Ольгино» может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и астмы у жителей садоводств, которые окажутся в непосредственности близости с заводом после его постройки в Конной Лахте. При этом земли садоводств сменят статус: жилая зона превратится в промышленную. Местные жители в беседе с журналистами рассказали, что соседство с «АБЗ № 1» их не устраивает, равно как и смена категории земель. Однако власти индифферентно отнеслись к проблемам петербуржцев, сославшись на то, что в будущем у жителей появится возможность поприсутствовать на публичных слушаниях по факту строительства предприятия, сообщало «МБХ Медиа».