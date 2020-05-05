Директору МПБО-2 в Янино предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту нарушения правил хранения опасных отходов

Директору МПБО-2 в Янино предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по 247 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. В работе завода МПБО-2 в Янино-1 (Всеволожский район) были обнаружены многочисленные нарушения.

Отходы мусороперерабатывающего завода складировались и хранились с нарушением правил. Частично мусор находился на близлежащих территориях. Отходам завода присвоен 3 класс опасности, но на заводе не соблюдали технологию обеззараживания. Всё это привело к загрязнению почвы, дренажных и обводных канав.

Следственные мероприятия и экспертизы ещё проводятся, но пока точно одно – природоохранное законодательство на МПБО-2 нарушалось неоднократно. Ответственность за это лежит в первую очередь на директоре.

По непонятным причинам фамилия руководителя завода не упоминается. Сам завод – государственное предприятие, поэтому доступ к его отчётам и прочим документам открыт. На сайте администрации СПб сказано, что главой МПБО-2 является Тихон Шмелев. Следствие ещё ведется, суда пока не было, но руководитель предприятия может уйти с этого поста по собственному желанию.

Жители района жаловались на зловония уже несколько месяцев, но руководство МПБО-2 не пыталось решить проблему. Ранее глава движения «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов рассказал о несостоявшейся встрече с директором завода. О ней договаривались заранее, но Шмелев проигнорировал экологов.