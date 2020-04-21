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Свалка мусора в Янино добралась до «Колтушских высот». Местные жители винят завод

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© Фото: Khalid al Mousily / Reuters

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Природный особо охраняемый объект «Колтушские высоты» близок к экологической катастрофе – как сообщают жители посёлка городского типа Янино-1, в окрестностях ООПТ распространяются нелегальные мусорные свалки.

Наиболее вредоносным предприятием по переработке мусора в регионе является МПБО-2, к которому последние два месяца приковано внимание СМИ. Экспертиза установила, что мусороперерабатывающий завод не соблюдает правила хранения и обращения с отходами.

Сегодня на территории предприятия сосредоточено 40 тыс. тонн отходов. Жители жалуются на непереносимый запах, отравляющий тысячи семей, проживающих в окрестных населенных пунктах.

Как сообщает «Зелёный фронт», МПБО-2 сбрасывает продукты своей деятельности в ручей Нарвин, впадающий в реки Охта и Оккервиль, при этом последние являются одними из самых загрязнённых водных объектов Петербурга.

Также установлено, что содержание трихлометана в воздухе значительно превышает норму. Ситуация достигла критической отметки, в связи с чем деятельностью МПБО-2 заинтересовался СК РФ, возбудив уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ, и это воодушевило местных граждан.

Однако мусороперерабатывающий завод в Янино – не единственная экологическая проблема региона. Неудобства доставляют и незаконные мусорные свалки. Чтобы как-то противостоять их образованию, работают специальные «экологически патрули», блокирующие грузовые машины с мусором.

Ситуацию со свалками регулярно освещают СМИ. Жители ЖК «Ясно.Янино» показали журналистам, какие «красоты» окружают их дома. Отходы просто присыпают грунтом для сокрытия свалок. Однако при приближении к земляным горкам становится понятно, что под этой «ширмой» скрываются тонны мусора. Сегодня мусорные возвышенности в некоторых точках превышают четыре метра, что хорошо заметно по береговой линии небольшого водоёма. Со слов жителей, когда-то в этом небольшом озере можно было купаться.

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