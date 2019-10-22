Почти 220 тыс. петербуржцев вышли на общегородской субботник

В общегородском субботнике в Петербурге, который состоялся 19 октября, приняли участие около 220 тыс. жителей города. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.

Жители города на Неве убирали улицы, дворы и сады. Всего порядок наводили на более чем 700 площадках.

В уборке участвовали как жители Петербурга, так и чиновники вместе с губернатором Александром Бегловым и члены общественных организаций. В Центральном районе в рамках субботника провели акцию по раздельному сбору мусора.

В городской администрации подчеркнули, что особенно во время субботника выделился Колпинский район. Местные жители вместе с активистами не только убрали территорию, но и посадили новые деревья. Дух участников субботника там поднимали экологическим забегом.

Субботники для Петербурга – давняя традиция. В 1942 году жители блокадного города весной устроили субботник, привели в порядок трамвайные пути. Благодаря этому в осажденном городе появилась возможность пустить трамвай.