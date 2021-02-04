В четверг в Петербурге вновь выпадет снег

В четверг, 4 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается морозная погода с осадками в виде снега.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Северной столице будет составлять от -8 до -10 градусов по Цельсию.

Ситуация с погодой в регионе будет формироваться под влиянием холодной части циклона, который уходит своим центром на Вологодскую область. В связи с этим петербуржцев ждет облачная погода с прояснениями, а также выпадение небольшого количества снега.

Кроме того, ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет расти.