В четверг в Петербурге ожидается мороз

Завтра, 4 февраля, в Петербург вернутся обещанные синоптиками морозы. Кроме того, ожидается небольшой снегопад днем. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В предпоследний рабочий день ожидается облачная погода и северо-западный ветер. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Дневная температура будет колебаться от -8 до -10 градусов. Ночью возможно столбик термометра опустится еще ниже.

МЧС по Петербургу и области предупреждает о скользких дорогах. кроме того, в течение дня атмосферное давление будет подниматься.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о морозах в Ленобласти 4 февраля. В регионе ожидается понижение температуры до 16 градусов мороза.