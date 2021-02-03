В четверг в Ленобласти ожидается мороз до -16 градусов

4 февраля, в четверг, в Ленинградской области ожидается значительное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -16 градусов мороза. Об этом сообщает областной МЧС.

Кроме того, в Ленобласти ожидается небольшой снегопад. Днем будет облачно, а ночью пойдет снег. Средняя температура дня будет колебаться от -7 до – 12 градусов, в некоторых районах Ленобласти достигнет -13 …-16 градусов.

Ветер ожидается северо-западный со скорость. 5-10 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Поэтому МЧС рекомендует пассажирам и автомобилистам быть осторожнее на дорогах.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.