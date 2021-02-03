Зима в Петербурге принесла второй снежный рекорд

В Северной столице побит зимний рекорд. Так, февраль начался с рекордных показателей по количеству снега. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Второй месяц зимы зафиксировал рекордный показатель – уровень снежного покрова достиг 21 см. Специалист сообщил об этом на своей странице в социальной сети «Facebook».

Кроме того, Михаил Леус отмечает, что интенсивность снегопада снизится к вечеру, но снег будет идти еще и ночью.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о том, что на борьбу с большим количеством выпавшего снега выделили 1 тысячу единиц спецтехники и 1,2 тысяч дворников.