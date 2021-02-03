Ущерб окружающей среде на нелегальной свалке в Петербурге составил 260 млн рублей

Санкт-Петербургская прокуратура в 2020 году выявила небольшое количество нелегальных свалок в разных районах Петербурга.

На официальном сайте прокуратуры города сообщается, что в основном подобные свалки находили в спальных районах, так как в таких местах чаще всего строят новые здания и развивают территорию.

Одну из таких нелегальных «мусорок» нашли в Пушкинском районе. Ущерб окружающей среде в этом месте составил 260 млн рублей. На территории были размещены отходы четвертого и пятого классов опасности.

Также подобные свалки нашли в Красногвардейском и Кировском районах.