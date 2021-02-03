В среду в Петербурге выпадет снег

В среду, 3 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, а также осадки в виде снега. На погоду в Северной столице повлияет атлантический циклон, который немецкие синоптики назвали «Кирин».

«За сутки в городе может выпасть 4-7 мм осадков», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха днем в Петербурге будет составлять от +2 до +4 градусов по Цельсию. Ожидается юго-восточный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня в городе будет немного снижаться и составит 750 мм ртутного столба.