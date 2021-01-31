Ручей в Курортном районе очистили от нефти

Загрязнения ручья Горский было замечено жителями поселка Александровская 27 января. После получения жалобы комитет по природопользованию выяснил обстоятельства происшествия. Вода и почва были проверены экспертами.

31 января разлив нефтепродуктов ликвидировали. Данная информация была предоставлена сотрудниками пресс-службы ведомства. В процессе работ собрали 300 кг нефтеводяной смеси. В настоящее время выясняется, на ком лежит вина за разлив нефти. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение, установленные боновые заграждения будут мониторить и дальше.