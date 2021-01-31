Синоптик сообщил дату наступления весны в России

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил россиянам, когда в европейской части страны наступит весна.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — заявил синоптик.

Кроме того, Леус добавил, что в воскресенье, 31 января, по центральной части России пройдет южный циклон. Также специалист напомнил, что в начале февраля зима будет понемногу возвращаться, но без выпадения большого количества снега.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в воскресенье, 31 января, в Санкт-Петербурге начнутся морозы.