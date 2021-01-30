Жителей Петербурга предупредили о гололедице и снеге

По информации, которая была предоставлена ведущим специалистом центра «Фобос» Михаилом Леусом, в субботу, 30 января, в Петербурге выпадет небольшой снег. В городе будет облачно.

По словам синоптика, метеорологические условия в Петербурге сформированы центральной частью малоподвижного и постепенно заполняющегося циклона. Автомобилистам советуют соблюдать осторожность на дорогах – возможна гололедица.

Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус, в Ленинградской области столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. Ветер восточный, скорость его порывов - 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно принизит норму, оно составит 739 мм рт. ст.