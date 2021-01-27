В четверг в Ленобласти ожидается облачная погода с небольшим снегом

В четверг, 28 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Кроме того, в регионе ожидается выпадение небольшого количества снега в течение дня.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что температура воздуха в четверг в области будет находиться в пределах от -4 до +1 градуса по Цельсию. Также синоптики предупреждают жителей Ленобласти об образовании гололедицы на дорогах.

Ожидается переменный ветер, скорость которого составит от 2 до 8 метров в секунду.

В течении дня атмосферное давление не будет сильно меняться.