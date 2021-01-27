28 января петербуржцев порадует выпавший снег

28 января, в четверг, ожидается облачная погода в Петербурге. Днем пойдет небольшой снег, а ночью осадков не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура будет держаться от -1 до +1 градусов. Днем ожидается восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а ночью успокоится до 2-5 м/с. На дорогах Петербурга все еще останется гололедица, так что жителям следует быть осторожными.

Атмосферное давление понизится лишь ночью, в дневное время скачков не ожидается. Напомним, что в пятницу в Петербурге ожидается похолодание.