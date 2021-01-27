До конца недели в Петербург придут морозы

В пятницу, 29 января, Северную столицу ждет снегопад, а температура воздуха снизится до 2 градусов мороза. Выходные начнутся с температуры от -1 до -3 градусов. Об этом сообщает Александр Колесов, главный синоптик страны.

В начале следующего месяца, 4 февраля, в Петербурге появится антициклон. Температура в феврале снизится до -3…-10 градусов. Осадки в этот период не ожидаются.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о Ленинградском зоопарке, животные которого сейчас переносят резкое потепление. Северным животным тяжело и не хватает январских морозов, однако медведица теперь может купаться в бассейне.