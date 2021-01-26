Синоптик сообщил о снижении температуры в Петербурге к концу недели

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, сообщил, что в скором времени в Северной столице вновь начнутся морозы.

Синоптик сообщил, что теплая погода в городе продержится только до 27 января, а в среду, 28 января, температура воздуха опустится уже до нуля градусов. Кроме того, в Ленинградской области ожидаются морозы до -2 градусов по Цельсию.

В четверг, 28 января, в Петербурге температура составит около -2 градусов по Цельсию. В Ленобласти столбик термометра опустится до -5 градусов по Цельсию. Также ожидается небольшой снег.

Температура будет снижаться до конца недели, и морозы могут составить уже -8 градусов по Цельсию.