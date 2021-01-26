27 января жителей Ленобласти ждет мокрый снег с дождем

В среду, 27 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем дне и ночью.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в среду температура воздуха будет составлять от -3 до +2 градусов по Цельсию. Ожидается восточный ветер, скорость которого будет составлять от 2 до 6 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают жителей региона о возможной гололедице на дорогах. Атмосферное давление в течении дня сильно не изменится, а ближе к ночи начнет немного снижаться.