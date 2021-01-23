Петербуржцев предупредили об увеличении числа ДТП из-за погодных условий

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило жителей Петербурга об увеличении количества происшествий на дорогах в связи с плохими погодными условиями.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 23 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах города ожидается гололедица и туман.

В ближайшие два дня в Северной столице и Ленобласти также ожидается местами гололедица на дорогах и туман.

Спасатели предупреждают водителей машин и просят быть аккуратными и внимательными на дорогах.