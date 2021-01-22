С 27 января в Петербурге вновь начнутся морозы

В Санкт-Петербурге после наступающих теплых дней, вновь начнутся морозы. Уже в среду, 27 января, температура воздуха будет понижаться и в город вернутся морозы.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, сообщил, что в четверг, 21 января, на Северную столицу обрушился циклон и атмосферный фронт, который спровоцировал повышение температуры и снегопад. Из-за этого завтра ночью в городе ожидается нулевая температура.

В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла, а в понедельник — 3 градуса выше нуля.

Также синоптик отметил, что в феврале петербуржцев вновь ждут сильные морозы, температура которых будет достигать -20 градусов по Цельсию.