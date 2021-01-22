В Ленобласти ожидается туман и гололедица на дорогах

В Ленинградской области в субботу, 23 января, ожидается потепление до +2 градусов. Также жителей области ждут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщается, что завтра в Ленобласти температура воздуха днем будет составлять от +2 до -5 градусов по Цельсию. Однако ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в -6..-11 градусов по Цельсию.

Синоптики предупреждают жителей области о гололедице на дорогах и тумане.

Ожидается южный и умеренный юго-западный ветер, скорость порывов которого буде составлять от 2 до 5 метров в секунду.