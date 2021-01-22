В субботу петербуржцев ждет потепление

В Санкт-Петербурге, в субботу, 23 января, ожидается теплая погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщается, что завтра в Северной столице, температура воздуха будет составлять от 0 до 2 градусов по Цельсию выше нуля.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей Петербурга о мокром снеге с дождем, а также гололедице на дорогах.

В городе ожидается южный и юго-западный ветер, скорость порывов которого, будет составлять от 3 до метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет повышаться.