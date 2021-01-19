19 января петербуржцев ждет снежная погода

Во вторник, 19 января, в Санкт-Петербурге ожидается выпадение небольшого снега.

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», сообщил, что в Северную столицу осадки придут с уходом циклона. В связи с этим температура воздуха в регионе может понизиться. Во вторник столбик термометра будет держаться на отметке от -4 до – 6 градусов по Цельсию.

Ожидается юго-западный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление сильно не изменится.

Стоит отметить, что такая же погода в Петербурге была в 1911 году. Тогда, 19 января, температура составляла -4..-7 градусов по Цельсию.