Во вторник в Ленобласти выпадет снег

19 января, во вторник в Ленинградской области ожидается облачность, однако все же с прояснениями. Местами выпадет немного снега в некоторых районах.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает о ночных заморозках. Так, ночью температура опустится до -6…-11 градусов, а днем морозы не отступят и составят -3…-8 градусов. В некоторых районах температура опустится до 11 градусов мороза даже днем.

Ветер ожидается со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, как и в Петербурге, будет относительно ровным. В течение дня значительных изменений не ожидается. Также на дорогах появится гололед, о чем МЧС предупреждает жителей области.

Ранее, санкт-Петербург.Ру сообщил прогноз погоды на 19 января для Северной столицы.