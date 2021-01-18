В ночь на 19 января ожидаются петербургские морозы

Во вторник, 19 января, ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью пойдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью столбик термометра опустится до -8…-10 градусов, а днем температура поднимется до -5…-7 градусов. Известно, что службы МЧС предупреждают горожан об ожидающейся гололедице.

Людям остро переносящем скачки давления в атмосфере переживать не стоит, давление будет без существенных перемен.