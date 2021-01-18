В понедельник в Санкт-Петербурге потеплеет

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 января, в понедельник погода приходит в норму.

В городе ожидается небольшой снег, температура воздуха не уйдёт в минус ниже минус семи градусов.

На своей странице в социальной сети Facebook Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического "Центра ФОБОС", рассказал, что сегодня, 18 января на погоду в Санкт-Петербурге влияет тёплая периферия циклонического вихря.

"Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. Температурный фон приблизился к своей климатической норме",- пишет специалист у себя в Facebook.

По данным Михаила Леуса, ртутный столб сегодня в городе покажет от минус пяти до минус семи градусов. В Ленинградской области ожидается температура воздуха от минус четырёх до минус девяти градусов. Также ветер будет западный, юго-западный, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление сегодня поменяется несильно и составит 761 мм ртутного столба.