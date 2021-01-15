16 января петербуржцев ожидает морозная погода

В субботу, 16 января, в Санкт-Петербурге ожидается морозная погода без существенных осадков.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в субботу температура воздуха днем будет составлять от -13 градусов до -17 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до отметки в -21 градуса.

Ночью в городе может пойти небольшой снег. Также синоптики предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах.

Ожидается северный ветер, скорость которого составит от 2 до 5 метров в секунду. В течении дня атмосферное давление будет немного подниматься.