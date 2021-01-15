На улицах Петербурга стали чаще появляться лисы

В Санкт-Петербурге из-за наступления сильных морозов на улицах города стали чаще появляться лисы, которые выходят к людям в поисках еды.

В комитете Петербурга по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, что сообщения по поводу появления диких зверей на улицах поступили от жителей Колпино. Эксперты заявляют, что лис может притягивать запах еды, отходов или грызуны.

Николай Ахматович, начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета, сообщил, что эти дикие звери не представляют опасности для жизни и здоровья населения.