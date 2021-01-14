Синоптики предупредили жителей Ленобласти о сильных морозах в четверг

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило жителей региона о сильных заморозках 14 января. Температура воздуха в области будет составлять от -25 до -30 градусов по Цельсию.

Также МЧС предупреждают жителей региона, что в связи со сложными погодными условиями, на дорогах будет складываться сложная ситуация, а также ожидается гололедица.

«Пересекать улицу следует только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства», — заявили сотрудники МЧС.