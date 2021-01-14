Синоптики обещают морозы в Петербурге до конца недели

Синоптики и Росгидрометцентр пообещали, что морозы в Санкт-Петербурге продлятся до конца текущей недели, до воскресенья, 17 января.

В четверг, 14 января, в Петербурге ожидается небольшой снег и температура воздуха до -14 градусов по Цельсию. В пятницу, 15 января, синоптики обещают такую же погоду. В субботу, 16 января, будет ясно и столбик термометра поднимется до -12 градусов по Цельсию. В воскресенье, 17 января, в Северной столице начнется оттепель и станет теплее. Температура поднимется до -4 градусов по Цельсию.

В начале следующей недели петербуржцев ждет потепление до -3 градусов по Цельсию. Также общается небольшой снег.