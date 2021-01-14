14 января температура в Петербурге упадет до -20 градусов

В четверг, 14 января в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в этот день в Петербурге столбик термометра может достигнуть отметки в -20 градусов по Цельсию.

Ожидается северо-восточный умеренный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет не сильно повышаться.

МЧС и синоптики призывают петербуржцев быть аккуратными и внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.