Петербуржцев ждет достаточно холодная зима

Валерий Малинин, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, сообщил, что в этом году зима будет сильно отличаться от прошлого года. Она будет очень холодной и будет длиться до марта.

Также профессор добавил, что такая зимняя морозная погода появится из-за мощного сибирского антициклона. Телеканал «Санкт-Петербург» передает, что в середине этой недели в Петербурге ожидается сильное похолодание.

Температура воздуха днем 14 января будет составлять -17…-18 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов. Однако на выходных возможно потепление до -2 градусов по Цельсию.