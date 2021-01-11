12 января жителей Петербурга ждет метель и похолодание

Жителей Петербурга предупредили о похолодании. Во вторник, 12 января, днем температура воздуха достигнет 7-9 градусов ниже нуля.

В городе будет облачно, ожидаются осадки в виде снега, возможна метель. По информации, которая была предоставлена в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбики термометров опустятся до отметки -13 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду ночью, днем ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится. Автомобилистов и пешеходов предупреждают о гололедице и советуют быть осторожнее на дорогах.