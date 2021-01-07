Температура воздуха возможно упадёт до минус 14 градусов мороза.
Местных жителей и гостей города Санкт-Петербург синоптики сделали предупреждение о двух волнах морозных дней после Рождественских праздников. Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра "Фобос", сообщил о том, что температура воздуха в Санкт-Петербурге будет идти к снижению уже с восьмого января. В воскресный день десятого января температура опустится до своего самого низкого значения за эти дни, ожидается похолодание до минус 14 градусов в ночь, днём будет до минус 11. Затем будет малое потепление, но уже к концу недели морозная зима вернётся в Питер.
В Петербурге ожидаются две волны мороза
© Фото: pixabay.com
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Температура воздуха может упасть до -14 градусов.
Температура воздуха возможно упадёт до минус 14 градусов мороза.
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