В Петербурге ожидаются две волны мороза

Температура воздуха возможно упадёт до минус 14 градусов мороза.

Местных жителей и гостей города Санкт-Петербург синоптики сделали предупреждение о двух волнах морозных дней после Рождественских праздников. Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра "Фобос", сообщил о том, что температура воздуха в Санкт-Петербурге будет идти к снижению уже с восьмого января. В воскресный день десятого января температура опустится до своего самого низкого значения за эти дни, ожидается похолодание до минус 14 градусов в ночь, днём будет до минус 11. Затем будет малое потепление, но уже к концу недели морозная зима вернётся в Питер.