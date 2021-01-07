7 января в Петербурге ожидается снег и легкий мороз

В четверг, 7 января, в Санкт-Петербурге ожидается настоящая зимняя погода. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на такую погоду будет влиять северо0восточная периферия циклонического вихря.

Синоптик пообещал горожанам «зимнюю идиллию». В городе ожидается небольшой снег и легкий мороз. Температура воздуха в Петербурге будет составлять от -2 до -4 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области — от -1 до -6 градусов по Цельсию.

Ожидается восточный ветер , скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного упадет, но будет находится в пределах нормы и составит примерно 764 мм рт. ст.