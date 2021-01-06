В Ленобласти спасли домашнюю рысь

В пожарно-спасательной службе Агалатовского сельского поселения сообщили, что в Ленинградской области спасли домашнюю рысь, которая потерялась. Спасатели сняли животное с дерева.

Случай произошёл вчера, пятого января на территории деревни Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области. В тот день спасателей вызвали местные жители деревни. Рысь была напугана собаками, из-за ощущения опасности и страха животное забралось на берёзу, но слезть дикая кошка не смогла самостоятельно.

Спасатели решили сначала использовать дротики со снотворным средством, чтобы животное уснуло и его спокойно сняли с дерева. Так специалисты и сделали, в рысь запустили два дротика с веществом, так как один не подействовал. После того, как рысь удалось усыпить, её сняли с верхушки дерева.