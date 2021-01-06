На Рождество в Петербурге похолодает

7 января жителей северной столицы ожидает облачная погода. В Рождество в Петербурге похолодает.
Согласно информации, которая была предоставлена ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», возможны небольшие осадки в виде снега.
В темное время суток температура воздуха будет колебаться между 4 и 6 градусами ниже нуля, днем столбики термометров достигнут отметки от -3 до -5 градусов. На дорогах образуется гололедица, поэтому автолюбителям стоит соблюдать осторожность. Ветер будет дуть с востока, его скорость составит 5-10 метров в секунду.