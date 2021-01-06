Петербуржцы сфотографировали первое в наступившем году северное сияние

В ночь с 5 на 6 января петербуржцы сфотографировали первое в 2021 году северное сияние.

По информации, которая была опубликована в телеграмм-канале «Астро Фото Болото», впечатляющие кадры удалось создать жителям Ленинградской и Мурманской областей. Некоторые поехали в Карелию, чтобы сделать фотографии природного явления там.

Чтобы кадры с северным сиянием, получились удачными, необходимо ответственно подойти к выбору оборудования. Для того, чтобы запечатлеть природное явление понадобится штатив и мобильный телефон, на который необходимо скачать приложение, позволяющее управлять настройками камеры.