6 января петербуржцев ждет облачная погода и небольшой снег

В среду, 6 января, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что температура воздуха днем в Северной столице будет составлять от -2 до -4 градусов по Цельсию. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер. Скорость его порывов будет составлять 3-5 метров в секунду.

В течении дня атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Синоптики и МЧС призывают петербуржцев быть аккуратными и внимательными на дорогах, так как в Петербурге ожидается гололедица.