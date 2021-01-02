В последний день недели в Петербург придет осенняя погода

В воскресенье, 3 января, в Санкт-Петербурге ожидается неблагоприятная погода. Синоптики сообщают, что петербуржцев будет ожидать слякоть и дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в воскресенье, 3 января, будет облачная погода. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ожидается юго-западный ветер, скорость порывов которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса по Цельсию. Также синоптики предупреждают, что на дорогах Северной столицы ожидается гололедица.