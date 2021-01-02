В Петербурге ожидаются мокрый снег из-за циклона "Кира"

В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на специалистов Северо-Западного гидро-метеорологического центра.

Специалисты метеорологического центра сообщают, что сегодня, в субботу, второго января ожидается плюсовая температура, от плюс одного до плюс трёх. Также в город придут мокрый снег и небольшая облачность.

Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра "Фобос", рассказал, что Санкт-Петербург второго января будет в центре циклона "Кира", такое имя дали ему немецкие синоптики. Циклон повлечёт за собой плюс.

Также сообщается, что ветер сегодня ожидается юго-восточный, скорость которого составит от трёх до восьми метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то у него сегодня слабый рост, почти в норме, 759 по ртутному столбу.