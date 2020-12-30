31 декабря в Ленобласти ожидается гололедица и мокрый снег

В четверг, 31 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. В Ночь с 30 на 31 декабря петербуржцев ждет снег, а днем в последний день декабря ожидается мокрый снег.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что в области в течение всего дня температура будет находиться в пределах от +2 до -3 градусов по Цельсию. Скорость порывов ветра будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет снижаться.

Также синоптики предупреждают жителей Ленобласти о том, что ожидается гололедица на дорогах. Все население просят быть очень внимательными на дорогах.