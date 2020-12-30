За день до Нового года петербуржцев ждет мокрый снег

В четверг, 31 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью синоптики обещают мокрый снег, а днем — мокрый снег с дождем.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в течение всего дня температура воздуха в Северной столице будет находиться в пределах от 0 до +2 градусов по Цельсию. Ожидается южный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица. В течение дня атмосферное давление в Петербурге будет снижаться.