В Санкт-Петербурге выглянет последнее в этом году солнце

По прогнозам синоптиков, сегодня утром, 30 декабря в Санкт-Петербурге будет последний в этом году минус. Метеорологические центры прогнозируют плюсовую погоду в Петербруге, однако, несмотря на плюс на термометре, в городе снега не ожидается и, скорее всего, выглянет солнышко.

По поступившей информации "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 30 декабря днём осадков, вероятно, не будет. Ветер, по прогнозам метеорологического центра, ожидается умеренный, однако, на дорогах будет гололёд.

Что касается температуры воздуха, то в ночное время она опустилась до минус трёх, ближе к дневному часу доберётся до нуля, даже плюс двух.

Также синоптики пообещали местным жителям Петербурга, что Новый год пройдёт в снегу, 31 деабря будет мокрый снег с нулевой температурой.