Погода на Новый год в Петербурге не обрадует горожан

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, сообщил, что погода в новогодние праздники будет не очень благоприятной. На улицах города ожидается слякоть, морось и нулевая температура.

Эксперт также добавил, что такая температура сохранится 30 и 31 декабря, а также 1 января следующего года. Температура в эти дни поднимется до отметки +2 градуса по Цельсию. Также в Северной столице ожидается сильный ветер, который может появиться и 28 декабря.

Синоптики сообщают, что к 3 января 2021 года температура воздуха должна опуститься до минусовой. На следующей неделе обещают температуру от -3 до -8 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится еще ниже.