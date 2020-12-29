За 2020 год Солнце над Петербургом светило более двух месяцев

В небе над Санкт-Петербургом Солнце светило чуть более двух месяцев в течение 2020 года.

Синоптики сообщили, что во второй половине декабря небесного светило почти не было над Петербургом. Александр Колесов, синоптик городского Гидрометцентра, на пресс-конференции, которая была посвящена обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники в Северной столице, заявил, что с начала месяца эксперты зафиксировали 12,9 солнечных часов.

В Петербурге с начала 2020 года самая яркая звезда Млечного пути светила около 1 636 часов. Синоптики утверждают, что для города на Неве это считается нормой.