Во вторник петербуржцев ждут ледяные дожди

О том, какая погода ждет жителей северной столицы во вторник, 29 декабря, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в Петербурге возможны осадки в виде мокрого снега и ледяных дождей. На погоду в Петербурге влияет атлантический циклон «Белла».

Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. Ветер юго-восточный, скорость его порывов составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет ниже нормы, оно составит 756 мм рт ст.

Автомобилистов предупреждают о возможном гололеде на дорогах и советуют быть осторожнее.