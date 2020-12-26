Ночной мороз окажется еще сильнее – целых 23 градуса мороза

Жителям Ленобласти предстоит ночью прятаться от мороза, который местами достигнет -23 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый снег в ночное время. Днем ожидается изморозь и юго-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

Известно, что на востоке региона температура опустится до минус 17 градусов, местами мороз достигнет 23 градусов. Днем температура будет более благоприятная – от минус 4 до минус 16 градусов. На столбик термометра сильно влияет расположение города в области.

Кроме того, в регионе ожидается гололед.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о ночных морозах в Ленобласти до минус 13 градусов.