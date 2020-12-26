В ночь на воскресенье петербуржцев ждут сильные морозы

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 27 декабря, ожидается сильный мороз до -15 градусов.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что 26 декабря в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, в воскресенье ожидается слабый снег. Однако существенных осадков в этот день не ожидается.

Днем будет дуть юго-восточный и южный ветра, скорость которых составит от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -8 до -10 градусов. Однако местами в городе столбик термометра может опуститься до -15 градусов. Днем температура повысится до -4 градусов.

Также синоптики предупреждают всех жителей о внимательности на дорогах, так как ожидается гололедица.